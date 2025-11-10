Şanlıurfa’da otomobil refüje çarpıp karşı şeride uçtu: 5 yaralı

KARŞI ŞERİDE GEÇİP İKİ ARACA ÇARPTI

Şanlıurfa'da kontrolden çıkan bir otomobil, refüje çarpıp demir korkulukları devirdikten sonra karşı şeride geçti. Feci kazada 3'ü ağır 5 kişi yaralandı.

REFÜJÜ AŞAN ARAÇ ORTALIĞI SAVAŞ ALANINA ÇEVİRDİ

Kaza, Karaköprü ilçesi Esentepe Mahallesi Necmettin Cevheri Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Karaköprü istikametinden kent merkezine seyreden 63 DR 819 plakalı otomobilin sürücüsü henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti.

ÜÇ ARAÇ BİRBİRİNE GİRDİ

Refüje çarpan araç demir korkulukları yerinden sökerek karşı yola fırladı. Karşı yönden gelen Suat A. yönetimindeki 38 AEG 846 plakalı otomobil ile İsmail E.'nin kullandığı 33 BDR 62 plakalı otomobillere çarptıktan sonra devrildi.

3'Ü AĞIR 5 YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Kaza ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Araçlarda sıkışan yaralılar itfaiye ekipleri tarafından çıkarılırken, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

YOL UZUN SÜRE TRAFİĞE KAPANDI

Kaza nedeniyle Necmettin Cevheri Bulvarı çift yönlü trafiğe kapatıldı. Ekiplerin çalışmalarının ardından araçların çekiciyle kaldırılması sonucu trafik yeniden normale döndü.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Kazayla ilgili polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.