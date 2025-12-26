PODCAST CANLI YAYIN
Kaya ailesine ilişkin soruşturmada tutuklu sayısı 4'e çıktı

Mardin 'in Kızıltepe ilçesinde Kaya ailesinin Berna (33) ve Mehmet Kaya (37) çifti ile çocukları Samyeli’nin (5), yaşadıkları dairede başlarından silahla vurulmuş halde ölü bulunmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 4’e yükseldi. Komşu M.C. cinayet şüphesiyle tutuklanırken, delil karartma ve silah temini iddiaları öne çıktı; baro ve aile sürecin sonuna kadar takipçisi olacaklarını açıkladı. Mehmet Kaya'nın ağabeyi Sadık Kaya, yaşadıkları acıyı dile getirerek, 'Aile olarak çok acı çektik. Ailemiz yok oldu. Bu acıların kimsenin yaşamasını istemiyoruz. Perişan olduk' dedi.

