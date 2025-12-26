Mersin'de trafikte yol kesip sürücü darbeden magandaların görüntülerini paylaşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yeni yargı paketiyle yürürlüğe giren ağır yaptırımları duyurdu. Artık trafikte araçtan inip terör estirenlere rekor para cezası ve hapis yolu göründü.

Mersin'in Mezitli ilçesinde geçtiğimiz günlerde yaşanan ve izleyenleri dehşete düşüren trafik kavgası, Türkiye'nin gündemine oturdu. Hafif ticari araç sürücüsünün yolunun kesilerek darbedilmesi üzerine harekete geçen emniyet güçleri, saldırganları kıskıvrak yakaladı. Olayın ardından İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, hem adaletin yerini bulduğunu açıkladı hem de trafikte şiddete son verecek yeni kanun maddelerini sıraladı.

Mersin'deki Dehşet Anları: 3 Tutuklama!

Mezitli Davultepe GMK Bulvarı üzerinde kırmızı ışıkta bekleyen bir sürücü, henüz bilinmeyen bir nedenle 6 kişilik bir grubun saldırısına uğradı. Vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıyan vahşet görüntülerinin ardından Mersin İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri düğmeye bastı. Gözaltına alınan 6 şüpheliden M.T., C.T. ve E.T. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer 3 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bakan Yerlikaya: "Gereğini Yaparız!"

Sosyal medya hesabından saldırı anının görüntüsünü bizzat paylaşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, trafik güvenliğini hiçe sayanlara karşı sıfır tolerans mesajı verdi. Yerlikaya, "Trafik güvenliğini hiçe sayan bu kişileri lütfen 112 Acil Çağrı Merkezimize bildirelim. Biz gereğini yaparız" ifadelerini kullanarak vatandaşları ihbarda bulunmaya davet etti.

11. Yargı Paketiyle "Yol Kesme" Artık Müstakil Suç

Bakan Yerlikaya, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 11. Yargı Paketi ile trafikteki yaptırımların radikal şekilde ağırlaştırıldığını duyurdu. Yeni düzenlemeye göre; hukuka aykırı şekilde bir aracı durduran veya hareketini engelleyen kişiler, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası ile yargılanacak. "Yol kesme" eylemi artık Türk Ceza Kanunu'nda daha sert bir karşılık bulacak.

Saldırı Amacıyla Araçtan İnen Yandı: 180 Bin TL Ceza!

Yeni trafik kanun teklifine giren maddeyle birlikte sadece hapis cezası değil, rekor idari para cezaları da uygulanacak. Bakan Yerlikaya'nın paylaştığı detaylara göre: