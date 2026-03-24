Şanlıurfa’da lunaparkta tekmeli yumruklu kavga: O anlar kamerada

Gondol Sırasında Kavga Çıktı

İlçe merkezindeki lunaparkta, dün akşam saatlerinde korku dolu anlar yaşandı. Edinilen bilgiye göre, gondola binen iki grup genç arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Gerginliğin tırmanması üzerine lunapark görevlileri, güvenliği sağlamak amacıyla eğlence aracını durdurmak zorunda kaldı.

Eğlence Kabusa Döndü

Gondolun durmasıyla yerlerinden kalkan gençler, eğlence alanı içerisinde birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırmaya başladı. Vatandaşların gözü önünde yaşanan arbede, büyük paniğe neden oldu. Çevredeki vatandaşların ve görevlilerin araya girmesiyle kavga sonlandırılırken; taraflar olay yerinden uzaklaştı. Üç kişinin yaralandığı o anlar, cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı.