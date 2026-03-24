Şanlıurfa’da lunaparkta tekmeli yumruklu kavga: O anlar kamerada
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde bulunan lunaparkta, eğlenmek için gondola binen gençler arasında çıkan tartışma meydan savaşına döndü. Hareket halindeki gondolun durmasıyla başlayan tekmeli yumruklu kavga, çevredeki vatandaşlar tarafından güçlükle sonlandırıldı.
Gondol Sırasında Kavga Çıktı
İlçe merkezindeki lunaparkta, dün akşam saatlerinde korku dolu anlar yaşandı. Edinilen bilgiye göre, gondola binen iki grup genç arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Gerginliğin tırmanması üzerine lunapark görevlileri, güvenliği sağlamak amacıyla eğlence aracını durdurmak zorunda kaldı.
Eğlence Kabusa Döndü
Gondolun durmasıyla yerlerinden kalkan gençler, eğlence alanı içerisinde birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırmaya başladı. Vatandaşların gözü önünde yaşanan arbede, büyük paniğe neden oldu. Çevredeki vatandaşların ve görevlilerin araya girmesiyle kavga sonlandırılırken; taraflar olay yerinden uzaklaştı. Üç kişinin yaralandığı o anlar, cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı.