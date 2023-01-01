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Şanlıurfa’da iki otomobilin çarpıştığı kazada düğüne giden çift ile 4 yaşındaki kızları hayatını kaybetti

Şanlıurfa’da iki otomobilin çarpıştığı kazada düğüne giden çift ile 4 yaşındaki kızları hayatını kaybetti
01.01.2023 18:24 - Son Güncelleme: 01.01.2023 18:25

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Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa’nın Birecik ilçesine bağlı kırsal Yukarı İncirli Mahallesi girişinde yaşandı. Halfeti ilçesinden Birecik’teki bir akrabalarının düğününe giden Başak Mine Bozkurt’un kullandığı 27 BDC 29 plakalı otomobil, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 55 AV 549 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 27 BDC 29 plakalı otomobil yoldan çıkarken, kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde sürücü Başak Mine Bozkurt ve eşi Eyüp Bozkurt'un hayatını kaybettiğini belirledi. Araçtan yaralı olarak çıkartılan çiftin 4 yaşındaki kızları ise kaldırıldığı Birecik Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. Jandarma ekipleri yolun bir şeridini trafiğe kapatırken, araçta sıkışan cesetler itfaiye ekipleri tarafından çıkartılarak hastane morguna kaldırıldı. Olay yerine giden muhabir kazada ölenlerin yakını olduğunu öğrendi. Kazada hayatını kaybedenlerin İhlas Haber Ajansı (İHA) Muhabiri Hüseyin Bozkurt’un amcasının oğlu ve ailesi olduğu öğrenildi. Kazayı duyup olay yerine giden Bozkurt, ölenlerin yakınları olduğunu öğrenince büyük üzüntü yaşadı. Ayrıca kazada ölen Başak Mine Bozkurt'un hamile olduğu öğrenildi.

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