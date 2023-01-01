Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde görev yapan çarşı ve mahalle bekçisi boş arazide ölü bulundu

Bekçi Kemal Ö.'nün intihar ettiği değerlendirilirken, cenazesi otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı. Olay, saat 14:30'da İlçenin Esenyurt Mahallesi TOKİ'ler ile İpekyolu arasında bulunan boş arazide meydana geldi. Boş arazide ceset gören çevredekiler, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekiplerin yaptıkları kimlik tespitinde cesedin İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli Kemal Ö'ye ait olduğu belirlendi. Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, olayın nasıl gerçekleştiği ile ilgili çalışma başlatırken, Kemal Ö.'nün cesedi, otopsi işlemleri için Yüksekova Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Hakkari Emniyet Müdürlüğü olayla ilgili yazılı açıklama yaptı.