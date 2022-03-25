Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı'dan 'cezaevinde yangın' iddialarına yalanlama!

Şanlıurfa'da, E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndaki bir koğuşta kalan tutuklu ve hükümlülerin infaz koruma memurlarına kapıyı açmaması üzerine 'isyan çıktığı' iddiasıyla çok sayıda tutuklu ve hükümlü yakını cezaevine akın etti. Cezaevinden 'yangın ve isyan' iddialarına ilişkin Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığından yalanlama geldi. Açıklamada, "Şanlıurfa E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bir koğuşta kalan toplam 4 hükümlü/ tutuklunun bulundukları koğuşa görevli infaz ve koruma memurlarının girmelerine engel oldukları ancak daha sonra söz konusu hükümlü ve tutuklular tarafından kapının açıldığı tespit edilmiştir. Ceza ve infaz kurumunda yangın çıktığına ilişkin haberler gerçek dışıdır. " ifadelerine yer verildi.