RAMAZAN İMSAKİYE
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Samsun'da tır araçları biçti: 4 yaralı

Samsun'da tır araçları biçti: 4 yaralı
20.04.2022 15:19 - Son Güncelleme: 20.04.2022 15:33

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Samsun’da tırın 2 araca arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Olay, Samsun’un Terme ilçesi Söğütlü mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Samsun-Ordu karayolunda seyir etmekte olan T0-585-MA çekici T0-007-M dorse plakalı yabancı uyruklu tır, yol kenarında bulunan 55 ACS 832 plakalı hafif ticari araca ve 55 KJ 946 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan araçlar yol kenarında bulunan yaya Samet B.’ye çarptı. Olayın 112'ye bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada araçta bulunan, Zümra Nur A., Metin A., Mevlüde A. ile yaya Samet B. yaralandı. Yaralılar 112 acil servis ekipleri tarafından Terme Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaza sonucu kullanılamaz hale gelen araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

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