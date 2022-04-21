Adana'da ormanlık alanda erkek cesedi bulundu

Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Düzağaç Mahallesi Bahçecik mevkiinde Çobanlar tarafından ormanlık alanda bir erkek cesedi bulundu. Kozan'a bağlı Düzağaç mahallesi kırsal bölgesinde Çobanlar hayvanlarını otlattıkları esnada bir erkek cesedi bulmaları üzerine jandarmaya haber verdiler. Kozan Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili başlattığı soruşturmada Jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Kozan Devlet Hastanesi morguna getirilen ceset savcılığın ilk incelemesinin ardından kimliği tespit edilemeyen erkek cesedinin çürüdüğü, tanınmaz hale geldiği öğrenildi. Kozan Devlet Hastanesi morgunda Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından erkek cesedi kesin ölüm sebebi ve kimlik tespiti için Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.