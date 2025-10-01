PODCAST CANLI YAYIN
Samsun’da otomobil çobana ve koyunlara çarptı: 1 ölü

Samsun’da otomobil çobana ve koyunlara çarptı: 1 ölü

Samsun’un Tekkeköy ilçesinde koyunlarıyla evine dönerken otomobilin çarptığı 65 yaşındaki çoban Ali Şener hayatını kaybetti, sürüdeki bir koyun da telef oldu.

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde meydana gelen kazada, koyunlarıyla evine gitmekte olan çoban Ali Şener (65) feci şekilde hayatını kaybetti.

Kaza, Aşağıçinik Mahallesi Büyüklü Bulvarı'nda yaşandı. İbrahim Cantürk (72) yönetimindeki 55 RZ 317 plakalı otomobil, yol kenarından koyunlarıyla yürüyen çoban Ali Şener'e çarptı. Kazada sürüdeki bir koyun da telef oldu.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin kontrollerinde Şener'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Şener'in cansız bedeni, polisin incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Samsun Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Ali Şener'in koyunların yola çıkmasını engellemek için sürüsünü yol kenarından götürmeye çalıştığı sırada kazanın meydana geldiği öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bunlar da Var

Peygamberlere küfreden sözde stand-up komedyeni Egemen Şimşek tutuklandı!
Peygamberlere küfreden sözde stand-up komedyeni Egemen Şimşek tutuklandı!
Dini değerlere hakaret eden sözde komedyen Egemen Şimşek tutuklandı
Dini değerlere hakaret eden sözde komedyen Egemen Şimşek tutuklandı
Büyükçekmece’de zanlıları kovalayan polis aracı kaza yaptı: 1 ölü, 4 yaralı
Büyükçekmece’de zanlıları kovalayan polis aracı kaza yaptı: 1 ölü, 4 yaralı
Trabzon’da balıkçıların ağına insansız deniz aracı takıldı! İşte o görüntüler!
Trabzon’da balıkçıların ağına insansız deniz aracı takıldı! İşte o görüntüler!

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle