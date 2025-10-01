Samsun’da otomobil çobana ve koyunlara çarptı: 1 ölü

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde meydana gelen kazada, koyunlarıyla evine gitmekte olan çoban Ali Şener (65) feci şekilde hayatını kaybetti.

Kaza, Aşağıçinik Mahallesi Büyüklü Bulvarı'nda yaşandı. İbrahim Cantürk (72) yönetimindeki 55 RZ 317 plakalı otomobil, yol kenarından koyunlarıyla yürüyen çoban Ali Şener'e çarptı. Kazada sürüdeki bir koyun da telef oldu.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin kontrollerinde Şener'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Şener'in cansız bedeni, polisin incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Samsun Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Ali Şener'in koyunların yola çıkmasını engellemek için sürüsünü yol kenarından götürmeye çalıştığı sırada kazanın meydana geldiği öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.