PODCAST CANLI YAYIN
Samsun'da FETÖ'nün yeni yapılanmasından 5 kişi adliyeye sevk edildi

Samsun'da FETÖ'nün yeni yapılanmasından 5 kişi adliyeye sevk edildi

Samsun'da FETÖ'nün yeni yapılanmasına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 2'si ihraç öğretmen 5 kişi, adliyeye sevk edildi.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince Fetullahçı Silahlı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik önceki sabah eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yürütülen soruşturma kapsamında örgütün güncel yapılanması içerisinde yer aldıkları değerlendirilen, 2'si ihraç öğretmen olmak üzere toplam 5 şüpheli gözaltına alındı.


Samsun Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünde sorguları tamamlanan 5 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

Bunlar da Var

Diyarbakır'da kasap dükkanındaki cinayetin görüntüleri ortaya çıktı! VİDEO
Diyarbakır'da kasap dükkanındaki cinayetin görüntüleri ortaya çıktı! VİDEO
Diyarbakır Kayapınar'da silahlı kavga! Kasap dükkanı kana bulandı: 2 ölü, 2 yaralı!
Diyarbakır Kayapınar'da silahlı kavga! Kasap dükkanı kana bulandı: 2 ölü, 2 yaralı!
Muğla Ula’da dehşet: 1 evi kundaklayıp 2 jandarmayı bıçakla yaralayan saldırgan vurularak etkisiz hale getirildi!
Muğla Ula’da dehşet: 1 evi kundaklayıp 2 jandarmayı bıçakla yaralayan saldırgan vurularak etkisiz hale getirildi!
MHP Grup toplantısı... Bahçeli ne mesajlar verdi?
MHP Grup toplantısı... Bahçeli ne mesajlar verdi?

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle