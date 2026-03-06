Ankara Sincan'da imalat atölyesinde yangın çıktı

Ankara'nın Sincan ilçesinde bir kapı ve pencere imalat atölyesinde yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak çevreye sıçramasını önledi. Yangında can kaybı yaşanmazken atölyede büyük maddi hasar oluştu.

Sincan'da Atölye Alev Aldı

Yangın, Sincan ilçesi Ahi Evran Mahallesi Çatalca Caddesi üzerinde bulunan kapı ve pencere imalat atölyesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. Alevleri fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

İtfaiye Yangının Yayılmasını Önledi

Bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri, alevlerin komşu işletmelere sıçramasını önlemek için yoğun çalışma başlattı. Ekiplerin müdahalesi sonucunda yangın kısa sürede kontrol altına alındı ve çevredeki işyerlerine zarar vermesi engellendi.

Can Kaybı Yok, Maddi Hasar Büyük

Yangında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı öğrenildi. Ancak imalat atölyesinde büyük çaplı maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedenini belirlemek amacıyla soruşturma başlatıldığı bildirildi.