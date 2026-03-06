CANLI YAYIN
Tutuklanarak görevden uzaklaştırılan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın yerine yapılan başkanvekili seçiminde CHP'nin adayı Mehmet Tuna Özcan 19 oyla göreve getirildi. AK Parti'nin adayı Hüseyin Nadir Okur ise 10 oy alabildi.

Tanju Özcan Tutuklanarak Görevden Uzaklaştırılmıştı

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın tutuklanarak görevden uzaklaştırılmasının ardından belediye meclisi, yeni başkanvekilini belirlemek için bir araya geldi. Özcan'ın yokluğunda yönetimi devralmak üzere iki farklı aday meclis gündemine taşındı.

CHP'nin Adayı 19 Oyla Kazandı

Yapılan oylamada CHP'nin adayı Mehmet Tuna Özcan 19 oy alarak Bolu Belediyesi'nin yeni başkanvekili seçildi. AK Parti'nin adayı Hüseyin Nadir Okur ise 10 oyla yarışı kaybetti. Oylamanın sonucuyla belediyede yönetim CHP'nin kontrolünde kalmaya devam etti.

Bolu Belediyesi'nde Yeni Dönem

Mehmet Tuna Özcan'ın başkanvekilliğine getirilmesiyle Bolu Belediyesi'nde yeni bir süreç başladı. Tanju Özcan'ın hukuki sürecinin devam ettiği bu dönemde belediye yönetiminin nasıl şekilleneceği kamuoyunun gündemindeki yerini koruyacak.

