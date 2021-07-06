Sağlık Bakanlığı 5 Temmuz 2021 koronavirüs tablosunu açıkladı!

Sağlık Bakanlığı 5 Temmuz 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı sayılarını içeren koronavirüs tablosunu paylaştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "Aşı programının lideri Muğla ilimiz. Tüm illerimiz maviye dönene kadar gayret edeceğiz. Salgın gündemimizden çıkıyor." ifadelerine yer verdi.

Sağlık Bakanlığı 5 Temmuz 2021 koronavirüs vaka ve vefat sayılarını içeren koronavirüs tablosunu paylaştı.

Türkiye'de son 24 saatte 219 bin 737 Kovid-19 testi yapıldı, 4 bin 678 kişinin testi pozitif çıktı, 35 kişi hayatını kaybetti.



Kovid-19'la mücadele kapsamında son 24 saatte birinci, ikinci ve üçüncü doz toplam 1 milyon 51 bin 537 aşı uygulandı.