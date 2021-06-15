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Sağlık Bakanlığı 14 Haziran 2021 koronavirüs tablosunu açıkladı

Sağlık Bakanlığı 14 Haziran 2021 koronavirüs tablosunu açıkladı
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Sağlık Bakanlığı 14 Haziran 2021 koronavirüs vaka ve vefat tablosunu içeren son Kovid-19 tablosunu paylaştı. Son 24 saatte 5 bin 626 vaka, 428 yeni hasta tespit edildi. 74 kişi koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti.


Sağlık Bakanlığı 14 Haziran 2021 koronavirüs vaka ve vefat tablosunu içeren son Kovid-19 tablosunu paylaştı.

Türkiye'de son 24 saatte 219 bin 290 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 626 kişinin testi pozitif çıktı, 74 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 929 oldu, 4 bin 585 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 206 bin 836'ya yükseldi.

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