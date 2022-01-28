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Şafak Mahmutyazıcıoğlu kamera görüntüleri! Şafak Mahmutyazıcıoğlu vurulma anı sonrası restoran kapısının önünde yaşananlar

Şafak Mahmutyazıcıoğlu kamera görüntüleri! Şafak Mahmutyazıcıoğlu vurulma anı sonrası restoran kapısının önünde yaşananlar
28.01.2022 09:35 - Son Güncelleme: 28.01.2022 09:38

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Beşiktaş'ın eski yöneticisi ve sunucu Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürüldüğü silahlı saldırı sırasında restoranın arka kapısı önündeki hareketlilik güvenlik kamerasına yansıdı.

Yaşam Videoları

BEŞİKTAŞ'ın eski yöneticisi ve sunucu Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürüldüğü silahlı saldırı sırasında restoranın arka kapısı önündeki hareketlilik güvenlik kamerasına yansıdı.

Bakırköy'de balık restoranında dün silahlı saldırıya uğrayan Beşiktaş eski yöneticisi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu hayatını kaybetti. Şoförünün de yaralandığı saldırı anında restoranın önünde yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kapı önünde 3 kişinin beklediği görülüyor. Silahın defalarca ateşlenmesiyle birlikte bu kişilerin uzaklaşması dikkat çekiyor

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