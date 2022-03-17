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Rusya Kiev'de bir köyü vurdu! Çok sayıda sivil bina zarar gördü

Rusya Kiev'de bir köyü vurdu! Çok sayıda sivil bina zarar gördü
17.03.2022 15:18

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Rus ordusu Kiev bölgesinde bulunan Markhalivka köyünde sivil yerleşimleri hedef aldı. Rusya ile Ukrayna arasında 24 Şubat’ta başlayan ve 22 gündür devam eden savaşta sivil yerleşimler hedef alınmaya devam ediyor. Rus birlikleri son olarak Kiev bölgesinde Markhalivka köyünü vurdu. Köye isabet eden 2 roket çok sayıda evin zarar görmesine yol açtı. Ukrayna Acil Durumlar Servisi ve yerel halkın enkaz altında kalanları kurtarma operasyonu devam ediyor. Ölü yada yaralılara ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

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