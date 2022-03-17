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Eskişehir'de yangında mahsur kalan çifti kurtarmak için böyle seferber oldular

Eskişehir'de yangında mahsur kalan çifti kurtarmak için böyle seferber oldular
17.03.2022 16:40 - Son Güncelleme: 17.03.2022 16:40

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Eskişehir’de bir apartmanın birinci katındaki dairede çıkan yangında 1 kişi yaralanırken, komşuların içeride mahsur kalan çifti kurtarmaya çalıştığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Edinilen bilgiye göre, Merkez Yeni Mahalle 5. Dere Sokak’ta bulunan 3 katlı bir apartmanın birinci katında yangın çıktı. İddiaya göre, yangın ocakta yemek unutulması sebebiyle meydana geldi. Evden dumanların yükselmesi üzerine itfaiye ve 112 Acil Servis ekiplerine haber veren komşular, içeride mahsur kalan Münevver ve Bayram U. çiftini kurtarmaya çalıştı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri diğer dairelere sıçramadan yangını söndürdü. Evde bulunan ve yangın esnasında hafif yaralanan Münevver U. 112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Bayram U.’nun ise durumunun iyi olduğu öğrenildi. Evde ise maddi hasar meydana geldi.

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