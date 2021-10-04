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Rize’de şiddetli yağış heyelanlara neden oldu.

Rize’de şiddetli yağış heyelanlara neden oldu.
04.10.2021 13:40
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü Rize ve Artvin için kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Yapılan değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, İstanbul, Kocaeli, Sakarya çevreleri ile Kırklareli kıyıları, Çanakkale'nin kuzeydoğu, Balıkesir'in kuzey ve Van'ın doğu kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yapılan uyarılar sonrası Rize'de etkili olan şiddetli yağışlar heyelanlara neden oldu.


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