Her gün yanından milyonlarca kişi geçiyor kimse farkında değil! Eminönü İskelesi'nde denizin içinde tarihi eser tespit edildi

İstanbul'da her gün milyonlarca kişinin yanından geçtiği Eminönü İskelesi'nde önemli bir kültür varlığı tespit edildi. Tarihi niteliği olduğu belirtilen kültür varlığının bir benzeri ise Ayasofya Camii'nde yer alıyor. Araştırmacı-Yazar Selçuk Eracun, İstanbul'un göbeğinde bulunan bu mermer taşın ya pagan dönemine ait bir sunak olduğunu ya da Hristiyanlar tarafından vaftiz için kullanılan bir havuz olduğunu belirtti. Eracun, "Haliç'in tam giriş ağzında ve motor iskelelerinin bulunduğu yerde bir mermer taş bulunuyor. Bu taş İstanbulluların pek dikkatini çekmese de taşın işçiliğine yakından baktığımızda ya Hristiyanlık ya da pagan dönemine ait olma olasılığı yüksek. Bu mermer taş ile ilgili daha önce bir çalışma olmadığı için uzmanların burada bir arkeolojik çalışma yapıp bu taşın bir pagan tapınağı mı, yoksa Hristiyan vaftiz teknesi mi olduğunu aydınlatmaları gerek" dedi.