Rize'de İYİ Partililerin esnafı yumrukladığı anın videosunu izle! Saldırıya uğrayan esnaf: 'Herkes kendine yakışanı yaptı'

Rize İkizdere'ye esnaf ziyaretine giden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener çıkan arbede sonrası İkizdere ziyaretini yarıda kesip ilçeden ayrıldı. Yaşanan arbedeya dair ortaya çıkan görüntüler ise izleyenleri hayretlere düşürdü. İYİ Partililerin İkizdere'de esnaflık yapmakta olan Hüseyin Yılmaz'ı acımasızca yumruklayıp darp ettiği anın videosu kemeralarca anbean kaydedildi. Saldırıya maruz kalan esnaf Hüseyin Yılmaz, yaşanan gerginlik anını anlattı. Yılmaz, ''Herkes kendine yakışanı yaptı'' dedi.