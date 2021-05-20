Haberler Video Yaşam Videoları Rize'de İYİ Partililerin esnafı yumrukladığı anın videosunu izle! Saldırıya uğrayan esnaf: 'Herkes kendine yakışanı yaptı'

Rize'de İYİ Partililerin esnafı yumrukladığı anın videosunu izle! Saldırıya uğrayan esnaf: 'Herkes kendine yakışanı yaptı'

Rize'de İYİ Partililerin esnafı yumrukladığı anın videosunu izle! Saldırıya uğrayan esnaf: 'Herkes kendine yakışanı yaptı'
20.05.2021 17:39
Ana Sayfa 02:26
Belli oldu! İşte HSK için aday...
Ana Sayfa 00:54
1 Haziran sonrası normalleşme...
Ana Sayfa 01:57
Çakarlı magandaya tek şartla...
Ana Sayfa 00:51
Çifte şampiyon Beşiktaş...
Ana Sayfa 00:31
TBMM'den flaş İsrail hamlesi!
Ana Sayfa 01:58
Meral Akşener'in Rize...
Ana Sayfa 00:22
Serenay Sarıkaya mini taytıyla...
Ana Sayfa 01:17
İstanbul'da toplu taşımada...
Ana Sayfa 06:15
''Sözde amca'' canlı yayında.....
Ana Sayfa 03:07
20 Mayıs Borsa İstanbul güne...
Ana Sayfa 06:15
Müge Anlı'da bugün... (20...
Ana Sayfa 01:43
HDP'ye PYD'den gelen e-posta...

Rize İkizdere'ye esnaf ziyaretine giden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener çıkan arbede sonrası İkizdere ziyaretini yarıda kesip ilçeden ayrıldı. Yaşanan arbedeya dair ortaya çıkan görüntüler ise izleyenleri hayretlere düşürdü. İYİ Partililerin İkizdere'de esnaflık yapmakta olan Hüseyin Yılmaz'ı acımasızca yumruklayıp darp ettiği anın videosu kemeralarca anbean kaydedildi. Saldırıya maruz kalan esnaf Hüseyin Yılmaz, yaşanan gerginlik anını anlattı. Yılmaz, ''Herkes kendine yakışanı yaptı'' dedi.


Yaşam Videoları