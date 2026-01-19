Rabia Karaca'dan "SARI ODA" itirafı

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında yeniden savcılığa çağrılan Rabia Karaca, Murat Gülibrahimoğlu ile olan ilişkisini ve seyahatlerdeki gizli kumar odası detaylarını ifşa etti.



Rabia Karaca, iş insanı Murat Gülibrahimoğlu ile yaşadığı 1,5 yıllık ilişki süresince Almanya'dan Bodrum'a kadar süren lüks gezilerin perde arkasını anlattı. Karaca, Gülibrahimoğlu'nun kendisine aldığı hediyelerin bazen valizlere sığmadığını ve alışveriş yapması için kendisine yüklü miktarda döviz verdiğini iddia etti. Sadece kendi harcamalarının değil, seyahate katılan diğer isimlerin ve sevgililerinin masraflarının da aynı isim tarafından karşılandığını belirtti.

Kıbrıs'ta Gizli Kumar Odası: "Sarı Oda"

İfadedeki en sarsıcı detay ise Kıbrıs'taki bir otelde bulunan "özel kumar odası" oldu. Karaca'nın "Sarı Oda" olarak nitelendirdiği ve sadece özel davetlilerin korumalar eşliğinde girebildiği bu odada, Murat Gülibrahimoğlu'nun tek gecede yaklaşık 300 bin dolar kaybettiğini öne sürdü. Aynı masada bulunan Hüseyin Köksal'ın ise yüklü miktarda para kazandığı iddia edildi.

Uçaktaki Ünlü Listesi Savcılıkta

Karaca, seyahat dönüşü uçakta bulunan isimleri tek tek savcılığa bildirdi. Listede uyuşturucu soruşturmasından tanınan ünlülerin yanı sıra, İBB yolsuzluk soruşturmasıyla gündeme gelen Fatih Keleş ve Hüseyin Köksal gibi isimlerin de olduğu görüldü. Karaca, "Fatih Keleş ve Hüseyin Köksal hiçbir zaman para harcamazdı, tüm harcamalar Murat'a aitti" diyerek finansal ağa dikkat çekti.