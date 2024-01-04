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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 04 Ocak 2024, 21:05 Güncelleme Tarihi: 04 Ocak 2024, 21:25

Projenin bitiş tarihi bile yok | Beşyol Metrobüs Durağı İBB ekiplerini bekliyor! Takvim.com.tr yerinde görüntüledi

Yerel seçimlere adım adım yaklaştığımız bu zamanda CHP'li Ekrem İmamoğlu ve işbilmez ekibi tarafından yönetilen İstanbul'da arızalanan, yanan ve servis dışı kalan toplu ulaşım araçları alışıldık manzara haline geldi. 5 senedir ardı arkası kesilmeyen sorunlarla mücadele edilmezken var olan düzeni de bozan İBB, vatandaşa bir yerden bir yere gitmeyi de büyük zorluk haline getirdi. Buna son örnek ise Beşyol Metrobüs Durağı'ndan geldi. Sözde yenilenen üst geçidin ayağı, metrobüs yoluna yapıldı. Tepkilerin büyümesiyle İBB'den gelen açıklamada durumun normal işleyişe göre olduğu aktarılırken projenin bitiş tarihi ise verilmedi. İBB'nin akılalmaz projesini Takvim.com.tr Editörü Ebru Bektaş yerinde görüntüledi. İşte detaylar...

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