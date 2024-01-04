Usta sanatçı Ayla Algan hayatını kaybetti!

Usta tiyatro sanatçısı, yönetmen, şarkıcı ve eğitmen Ayla Algan, geçirdiği beyin kanaması sonucu 86 yaşında hayatını kaybetti.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TAZİYE MESAJI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Algan için taziye mesajı paylaştı.



Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türk tiyatrosunun, sinemasının ve müziğinin usta ismi, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi, çok değerli Ayla Algan Hanımefendi'nin vefat haberini üzüntüyle öğrendim. Merhumeye Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.

BAKAN ERSOY'DAN TAZİYE MESAJI

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, tiyatro sanatçısı, yönetmen, şarkıcı ve eğitmen Ayla Algan'ın vefatı nedeniyle taziye mesajı yayımladı.

Ersoy, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, şu ifadeleri kullandı:

"Tiyatro ve sinema dünyamızın değerli oyuncusu, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi Ayla Algan'ın vefat haberini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Usta sanatçıya Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum."

AYLA ALGAN KİMDİR?

Tiyatro ve sinema oyuncusu, yönetmen, şarkıcı Ayla Algan, 29 Ekim 1937 tarihinde İstanbul'da doğdu. Küçük yaşlardan itibaren piyano, bale ve şan dersleri alan Algan, ortaokulu İstanbul'da Notre Dame de Sion'da, lise eğitimini Fransa'da Versailler Lisesi'nde tamamladı. Beklan Algan'la tanışmasından altı ay sonra 1933 yılında evlendi. Ardından eşiyle birlikte Amerika'ya giden Algan, Actors Studio'da tiyatro eğitimine başladı.

Muhsin Ertuğrul'un ABD'den kendisini Türkiye'ye çağırması üzerine 1960 yılında Türkiye'ye dönen Algan, aynı yıl İstanbul Şehir Tiyatrosu oyuncusu oldu. Birçok oyunda rol alan Ayla Algan, "Ah Güzel İstanbul" filmindeki performansıyla dikkat çekti.

1972-1979 yılları arasında Paris'te yaşayan ve müzikle ilgilenen Ayla Algan, 1980'de Berlin'e gidip orada tiyatro çalışmaları yaptı.



Sanat hayatına birçok ödül sığdıran Ayla Algan, "Seni Seviyorum Rosa", "Harem Suare", "O da Beni Seviyor" gibi onlarca filmde ve "Biz Size Aşık Olduk", "Üzgünüm Leyla", "Aliye" gibi çeşitli dizilerde rol almıştır.



Ayla Algan, 2022'de Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülü'ne layık görülmüştü.