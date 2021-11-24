Polis 3 yıldır her yerde onu arıyordu! Bakın nerede çıktı

Kayseri'de uyuşturucu ticareti suçundan 16 yıl 4 ay hapis cezası bulunan ve 3 yıldır firari olan 39 yaşındaki Erdal E.'nin yakalanması için İl Emniyet Müdürlüğü çalışma başlattı. Erdal E.'nin bulunduğu yer ise polisi bile şoke etti.