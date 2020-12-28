Pınar Gültekin'in babasına ahlaksız teklifi yapan CHP'li vekilin kimliği ortaya çıktı!

Son dakika haberi! Pınar Gültekin cinayetinde, aileye zanlı hakkındaki şikayetin geri çekilmesi teklifi yapıldı. Ailenin iddiasına göre ahlaksız teklifin sahibi CHP'li bir Muğla milletvekili. Türkiye, o vekilin kim olduğunu öğrenmek istiyor. Gültekin ailesinin avukatı Epözdemir yaptığı açıklamada, "Pınar'ın babası bu teklifin kendisine yapıldığını ve reddettiğini söyledi. 4 Ocak'taki duruşmadan sonra kimliğini açıklayacak." dedi. Öte yandan CHP'li bir milletvekili aileyle görüştüğünü itiraf ederek skandal bir açıklamaya imza attı.

Taciz ve tecavüzle çalkalanan CHP bu kez kan donduran bir skandalla karıştı. CHP'li bir Muğla milletvekilinin, Türkiye'yi sarsan üniversiteli Pınar Pınar Gültekin cinayetinde aracı olduğu öne sürüldü. Pınar'ın babasını arayan milletvekilinin, davadan vazgeçmelerini istediği iddia edildi. Milletvekilinin aileden, kızlarını bağ evinde öldüren, cesedini varile koyup benzinle yakmaya çalışan Cemal Metin Avcı'dan şikayetçi olmamalarını istediği öne sürüldü. İddiaya göre; baba Sıddık Gültekin ise CHP'li vekile "Bunu duymamış olayım. Sizin kızınızı diri diri yakıp, üzerine beton dökseler bunu ister misiniz" diye cevap verdi.

BENİM AÇIKLAMAM UYGUN OLMAZ

CHP'DEN İTİRAF GİBİ AÇIKLAMA

Skandalın ortaya çıkmasının ardından apar topar harekete geçen CHP yönetimi 4 milletvekili ile görüşme gerçekleştirdi. Hürriyet'in haberine göre, vekillerden 3'ünün aileyi tanımadığı, aileyi tanıyan CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin'in ise aileyi sadece taziye için aradığını söyleyerek skandal teklifi inkar ettiği ortaya çıktı.

Konuyla ilgili yaşananlara köşesinde yer veren Hürriyet yazarı Fatih Çekirge CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel aradığını ve şunları söylediğini aktardı: "Fatih Bey, sabah erkenden yazınızı okuduk ve Sayın Genel Başkanımıza sunduk. Kendisi bu olayın bütün detaylarıyla araştırılmasını istedi. Tabii bizim için böyle bir şey kabul edilemez. Bu nedenle 4 Muğla milletvekillerimizle bir videokonferans yaptık. 3'ü aileyi hiç tanımadıklarını söyledi. Birisi ise Pınar'ın babasına telefon açtığını ve taziye maksadıyla olduğunu ama böyle bir konuşma yapmadığını söyledi."







CHP'Lİ VEKİLDEN SKANDAL SAVUNMA

Konuyla ilgili CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin'in kendisini aradığını aktaran Çekirge, Girgin'in skandal savunmasına da yer verdi.





İşte aileyi aradığını itiraf eden CHP'li vekilin skandal savunması;

"Sayın Çekirge,

Pınar Gültekin cinayetine ilişkin yazınızı herkes gibi dehşetle okudum ve ürperdim. Yazıda bir Muğla milletvekilinin işaret ediliyor olması nedeniyle zan altında kalan 4 Muğla milletvekili olarak hızla görüntülü bir görüşmeyle bir araya geldik. Yazıyı değerlendirdik. Diğer 3 Muğla milletvekili arkadaşım davayla ilgilendiklerini ancak aileyle hiçbir zaman bir görüşme yapmadıklarını ifade ettiler. Yazınıza konu olan Pınar Gültekin'in babası Sıddık Gültekin'e taziye telefonu açan tek milletvekili olarak konuya açıklık getirmesi gerekenin ben olduğum kanaatine vardım.

Ben, 22 Temmuz'da cenazenin Bitlis'in Hizan ilçesinde defnedilmesinin ardından 23 Temmuz günü saat 18.57 civarında cep telefonumdan kendisiyle 1-1.5 dakikalık bir görüşme gerçekleştirdim. Görüşmede yalnızca taziye dileklerimi ve olaydan duyduğum üzüntüyü ilettim. Yazıda bahsi geçen ifadeleri kullanmam mümkün değildir. Oğlu canavarca bir cinayet işleyen Ayten Avcı ile de olaydan sonra ne yüz yüze bir görüşme ne bir mesajlaşma ne de bir telefon görüşmem kesinlikle olmamıştır. Bu olayı ve davayı ilk günden beri takip ediyoruz. Katilin hiçbir indirimden yararlanmadan en ağır şekilde cezalandırılması için Muğla milletvekilleri olarak elimizden geleni yapacağız. Bugünkü yazınız ışığında sizin gibi değerli bir gazeteciye konuya ilişkin olan biteni tüm açıklığıyla anlatma gereği hissettim. Saygılarımla."

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