Türkiye geçtiğimiz aylarda Muğla'da vahşice katledilen Pınar Gültekin cinayetini konuşmuştu. Genç kızın katili Cemal Metin Avcı, bu hafta cinayeti işlediği evde keşif yaparak tüm ayrıntıları soğukkanlılıkla itiraf etti. Kamuoyu bu gelişmeleri tartışırken, cinayette flaş bir olay yaşandı. Hürriyet Gazetesi yazarlarından Fatih Çekirge'nin iddiasına göre CHP Muğla milletvekili bir isim, Pınar Gültekin'in babasını arayarak "davadan vazgeçin" dedi. Son dönemde kadına taciz ve tecavüz vakalarının da konuşulduğu CHP'de parti yönetiminin vereceği yanıt merak konusu oldu.

İşte Çekirge'nin yazısının ilgili kısmı:

Aslında bu yazının başlığı "İdealist bir avukatın bir canavarla mücadelesi" olacaktı.

Ama son dakika öyle bir haber geldi ki...

Tüylerim diken diken oldu. Herkes biliyor...

Muğla'da üniversite okuyan genç Pınar, eski sevgilisi Metin Avcı tarafından canlı canlı yakılıp üzerine beton dökülüp katledilmişti.