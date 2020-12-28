İstanbul'da şoke eden baskın! Kan donduran ifadeler ortaya çıktı: Bebeğinizi bize satın

İstanbul Esenyurt'ta bir apartman dairesinin kaçak doğumhane olarak kullanıldığı ihbarı sonrası harekete geçen polis ekipleri yere baskın düzenledi. Düzenlenen baskında 2 kişi gözaltına alındı. Operasyonda durumu olmayan ailelere para karşılığında bebeklerini satabileceklerini ifade eden şüpheliler de yakalandı.

Esenyurt'ta bir apartman dairesinin kaçak muayenehaneye çevrildiği ihbarı üzerine polis inceleme başlattı. Yaklaşık 1 ay önce yabancı uyruklu iki kişi tarafından kiralandığı tespit edilen dairede, yabancı uyruklu kadınlara doğum yaptırıldığı tespit edildi.

"BİZE SATIN"

Durumu olmayan ailelere para karşılığında bebeklerini satabileceklerini ifade eden şüpheliler operasyonla yakaladı. Esenyurt Asayiş Büro Amirliği ekipleri, sözde doktor Ö.K. ile yardımcısı sözde ebe A.O.'yu gözaltına aldı. Dairede yapılan aramada ultrason cihazı, doğumda kullanılan ilaçlar, tıbbi malzemeler ve doğum sedyesi ele geçirildi.

"HACAMAT İÇİN AÇMIŞTIM"

Gözaltına alınan doktorun emniyetteki ifadesinde "Hacamat için açmıştık" diyerek suçlamaları reddettiği öğrenildi. Aynı şüphelinin

doğum sedyesiyle ilgili ise "Bir arkadaşım emanet bıraktı" dediği kaydedildi. Kaçak muayenehane mühürlenirken adliyeye sevk olan Ö.K ile A.O ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.