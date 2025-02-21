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Pendik’te oyuncak dükkanında yangın: 2 kişi dumandan etkilendi
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Pendik'te oyuncak dükkanında yangın: 2 kişi dumandan etkilendi

Giriş Tarihi: 21 Şubat 2025 23:12 Güncelleme Tarihi: 21 Şubat 2025 23:12

Pendik'te 5 katlı binanın girişinde bulunan oyuncak dükkanında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında 2 kişi dumandan etkilendi.

Pendik'te 5 katlı binanın girişinde bulunan oyuncak dükkanında yangın çıktı. Yangın itfaiye tarafından söndürülürken, 2 kişi dumandan etkilendi.

Yangın saat 20.00 sıralarında Çamçeşme Mahallesi Katip Çelebi Caddesi üzerindeki 5 katlı binanın girişinde bulunan oyuncak dükkanında meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek dükkanın tamamını sardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Sağlık ekipleri tarafından yangında dumandan etkilenen 2 kişiye olay yerinde ilk müdahale yapıldı. Ambulansta oksijen tedavisinin yetersiz kalması üzerine 1 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yangın nedeniyle binanın 1'inci katındaki dairede, bitişikteki başka bir dükkanda ve park halinde bulunan bir otomobilde hasar meydana geldi. Polis yangınla ilgili inceleme başlattı.

Yangını gören Batuhan Kandeniz, "Bayram abiyi tanıyoruz, uzun yıllardır esnaf kendisi burada. Kendisi zehirlenmiş sanırım. Yangın, 'Elektrik sobasından çıktı' dediler. Kendisi de içerideymiş, ama müdahalede bulunamamış. Yangın eve binaya ve yan tarafa sirayet etmiş. Geldiğimizde alevler vardı, havai fişekler patladığını duyduk" dedi.

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