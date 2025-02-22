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Beylikdüzü’nde kar küreme aracı devrildi: 1 yaralı
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Beylikdüzü'nde kar küreme aracı devrildi: 1 yaralı

Giriş Tarihi: 22 Şubat 2025 09:42 Güncelleme Tarihi: 22 Şubat 2025 09:44

Beylikdüzü'nde yağış sonrası kayganlaşan yolda kontrolünü kaybeden kar küreme aracı yan devrildi. Aracın şoförü hastaneye kaldırıldı.

Kaza 04.30 sıralarında Beylikdüzü Yakuplu mevkide E-5 Karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kar yağışı sonrası yolu yağan karı temizleyen 34 HZA 958 plakalı kar küreme aracı kayganlaşan yolda kontrolünü kaybederek devrildi. Devrilen kamyon E-5 Karayolu boyunca sürüklenerek yan yolda durdu. Aracın 60 yaşındaki sürücüsü başından yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Başından yaralanan ve kanlar içinde kaldığı öğrenilen sürücü, ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Yol trafiğe kapatıldı.


Devrilen araç çekici yardımıyla kaza alanından kaldırılırken, aracın dorsesinden devrilen tuzların da temizlenmesinin ardından yol trafiğe tekrar açıldı.

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