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Pendik'te deprem sonrası çatlak oluşan bina tahliye edildi

Pendik'te deprem sonrası çatlak oluşan bina tahliye edildi
20.06.2021 00:00
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İstanbul'un Kartal ilçesinde saat 15.07'de 3,9 büyüklüğünde korkutan bir deprem meydana geldi. Depremin ardından Pendik'in Kaynarca Mahallesi'nde bulunan ve duvarlarında hasar oluşan 4 katlı bina tahliye edilerek mühürlendi.


İstanbul Pendik'te Kaynarca Mahallesi Çamdalı Sokak'ta bulunan 4 katlı binada oturan aileler, saat 15.07'de meydana gelen depremin ardından duvarlardan ses gelmesi üzerine, durumu polise ve belediye ekiplerine haber verdi.

Pendik Belediyesi ekipleri, polis ve zabıtanın çevresinde önlem aldığı binada incelemede bulundu.

BİNA EKİPLER TARAFINDAN MÜHÜRLENDİ
Birinci katında hasar olduğu ve depremin ardından duvarlardaki çatlağın büyüdüğü tespit edilen apartman ile altındaki resim atölyesini tahliye eden ekipler, binayı mühürledi.

Bina sakinlerinin geceyi yakınlarının evlerinde geçireceği, apartmanın birinci katındaki duvarlarda önceden oluştuğu belirtilen çatlağın ise depremin etkisiyle büyüdüğü öğrenildi.

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