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Şanlıurfa'da akrabalar arasındaki arazi sulama kavgasında kan aktı: 2 ölü, 8 yaralı

Şanlıurfa'da akrabalar arasındaki arazi sulama kavgasında kan aktı: 2 ölü, 8 yaralı
20.06.2021 07:02
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Şanlıurfa'da arazi sulama nedeniyle akrabalar arasında çıkan kavgada kan aktı. İlk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybederken, 8 kişi ise yaralandı.


Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde akrabalar arasında arazi sulama nedeniyle çıkan kavgada ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi ise yaralandı. Edinilen bilgiye göre kavga, gece saatlerinde Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine bağlı Akören kırsal Mahallesi Yalnızdam Sokak'ta yaşandı. İddiaya göre, akraba olan Gök ve Gülek aileleri arasında arazi sulama suyu nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada ilk belirlemelere göre 10 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine giden ambulanslarla Suruç ve Şanlıurfa merkezdeki hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan ikisi yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kavga nedeniyle kırsal mahalleye çok sayıda jandarma ekibi sevk edilirken hastanelerde ise polis tarafından yoğun güvenlik önlemleri alındı. Kavgaya ilgili soruşturma başlatıldı.

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