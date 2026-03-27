Oyuncak silahla bakkal bastı: Fatih’te para üstü tartışması arbedeye döndü

Para Üstü Tartışması Silahlı Kavgaya Dönüştü

Seyyid Ömer Mahallesi'nde dün saat 11.45 sıralarında bir bakkal dükkanında gergin anlar yaşandı. İddiaya göre, alışveriş yapmak için bakkala gelen bir şüpheli, para üstünün yanlış verildiğini öne sürerek iş yeri sahibiyle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine bakkaldan ayrılan şahıs, kısa bir süre sonra yüzünü gizleyerek geri döndü.

Oyuncak Silah ve Bıçakla Saldırdı

Elinde bir bıçak ve daha sonra oyuncak olduğu anlaşılan bir silahla bakkala giren şüpheli, iş yeri sahibine saldırmaya çalıştı. Bakkal sahibi ile saldırgan arasında yaşanan arbede, çevredeki vatandaşların paniğine neden oldu. Şüpheli, elindeki bıçakla bakkal sahibini hedef aldıktan sonra hızla olay yerinden kaçarak izini kaybettirdi.

O Anlar Güvenlik Kamerasında

Yaşanan tehlikeli arbede, iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde; şüphelinin bakkalla ilk tartışması, ardından yüzünü gizleyerek elindeki kesici alet ve oyuncak silahla dükkana tekrar gelişi net bir şekilde görülüyor. Polis ekipleri, eşkali belirlenen şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.