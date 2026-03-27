Edirne, sabahın erken saatlerinde meydana gelen korkunç bir trafik kazasına sahne oldu. Kapıkule Sınır Kapısı yolunda ilerleyen bir otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak metrelerce savruldu. Güvenlik kameraları tarafından kaydedilen görüntülerde, kazanın şiddeti ve aracın defalarca takla atışı saniye saniye yer aldı.

Kapıkule Yolunda Kontrolden Çıkan Otomobil Hurdaya Döndü

Kaza, 24 Mart 2026 Salı günü saat 07.04 sularında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kapıkule Sınır Kapısı istikametinden Edirne şehir merkezi yönüne seyir halinde olan E.D. yönetimindeki 59 DH 666 plakalı otomobil, bir anlık dikkatsizlik sonucu kontrolden çıktı. Savrulmaya başlayan araç, yol kenarındaki boş alanda yaklaşık 60 metre boyunca defalarca takla atarak durabildi.

Mucizevi Kurtuluş: Araçtan Sağ Çıkarıldılar

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine hızla polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adeta kağıt gibi katlanan ve hurda yığınına dönen araç içerisinde sıkışan sürücü E.D. ve yanındaki arkadaşı, ekiplerin titiz çalışmasıyla kurtarıldı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Yaralıların Durumu İyi: Jandarma İnceleme Başlattı

Hastaneden alınan bilgilere göre, feci kazadan yaralı olarak kurtulan iki kişinin de hayati tehlikesinin bulunmadığı ve tedavilerinin sürdüğü öğrenildi. Kazanın meydana geldiği bölgede inceleme yapan jandarma ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarını mercek altına aldı. 60 metrelik sürüklenme ve takla atma mesafesi kazanın şiddetini gözler önüne sererken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma devam ediyor.