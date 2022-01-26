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Otomobilin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti

Otomobilin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti
26.01.2022 17:10

OTOMATİK OYNAT

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Balıkesir'in Edremit ilçesinde otomobilin çarptığı yaya olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada ölen Yaşar Güçlüerler’in yaya alt geçidinden geçmek yerine bölünmüş yolu kullandığı, kazanın bu sırada meydana geldiği öğrenildi. Edinilen bilgiye göre, Kadıköy Mahallesinde Çanakkale - Balıkesir kara yolundan karşı ya geçmeye çalışan Yaşar Güçlüerler'e (80) U Ç'in kullandığı 10 ADG 729 plakalı otomobil çarptı. Vatandaşların bildirmesi üzerine olay yerine jandarma, bölge trafik ve 112 sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen 112 Ambulans ekibi yaptığı muayenede Güçlüerler'in olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti.

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