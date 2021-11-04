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Otomobil ile cip kafa kafaya böyle çarpıştı

Otomobil ile cip kafa kafaya böyle çarpıştı
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Sakarya’nın Sapanca ilçesinde otomobil ile cipin kafa kafaya çarpışması neticesinde 4 kişi yaralandı. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza, Sapanca ilçesi Kırkpınar Tepebaşı Mahallesi Şehit Cevdet Koç Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, S.G.Ç. idaresindeki 34 CYH 455 plakalı otomobil, sola dönüş yaptığı esnada karşı yönden gelen T.K. idaresindeki 06 VGU 43 plakalı cip ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil savrulurken, cip ise yol kenarında bulunan beton elektrik direğine çarparak durabildi. Meydana gelen kazada, cip sürücüsü T.K. cipte yolcu olarak bulunan T.K., F.T. İle otomobilde bulunan B.N.K. yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralıları Sapanca ilçe Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı. Polis ekipleri ise kaza ile ilgili inceleme başlatırken kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, otomobilin sola döndüğü esnada karşı yönden gelen cip ile kafa kafaya çarpışması yer alıyor.

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