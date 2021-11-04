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Antalya’da balık tutan bir kişinin oltasına vatoz balığı takıldı

Antalya’da balık tutan bir kişinin oltasına vatoz balığı takıldı
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Konyaaltı sahili kıyısında olta ile balık tutan bir kişinin oltasına takılan vatoz cinsi balık, balıkçılar tarafından üzerindeki olta iğnesi çıkartıldıktan sonra tekrar denize bırakıldı. Balıkçıların “dur yavrum dur bırakacağım” diyerek iğneyi çıkarmasıyla birlikte özgürlüğüne kavuşturulan vatozun yaklaşık altı kilo olduğu tahmin edilirken türünün zehirli olup olmadığı ise bilinmiyor. Balık türleri arasında dikkat çekici özelliklere sahip olan vatoz balık türünün diğer balıklardan en önemli farkları, iyice yassı olan gövdeleri, çok uzun ve ince olan kuyrukları ve biçimi kelebek kanadını andıran büyük yüzgeçleri olarak biliniyor. Vatozların gözleri yassı gövdelerinin üzerinde, ağızları ve solungaçları ise gövdelerinin altında yer alıyor. Sahil bölgesine yakın deniz dibindeki açık bölgelerde ve kumlu deniz dibine yakın yerlerde yaşayan bu türün Kuzeydoğu Atlantik Okyanusu'ndan, Akdeniz'e kadar uzanan bölgeler en yaygın oldukları yerler olarak bilinirken iğneli vatozlar, tipik olarak derinliği 60 metreden daha derin olmayan sığ sahil sularında bulunuyorlar.

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