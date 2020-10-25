Osmaniye'de feci çarpışma: 2 ölü, 9 yaralı

Son dakika haberine göre Osmaniye'de sürücüsünün kontrolünden çıkan bir araç önce bariyerlere ardından aynı yönde seyrettiği bir başka otomobile çarptı. Feci kaza sonucu 2 kişi hayatını kaybederken, 9 kişi yaralandı.

Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 79 AAF 271 plakalı otomobil, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu Mahmuriye mevkisinde önce bariyerlere, ardından savrularak aynı istikamette seyreden ve sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 01 C 5582 plakalı otomobile çarptı.

Takla atıp ters dönen 79 AAF 271 plakalı otomobil, 100 metre sürüklendi.

Kazada araçlardaki 11 kişi yaralandı.

Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan 2'si yaşamını yitirdi.

2 yaralının da durumlarının ağır olduğu öğrenildi.