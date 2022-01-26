Niğde’de feci kaza: 2’si çocuk 3 ölü, 4 yaralı

Niğde’de tır ile minibüsün karıştığı kazada 2’si çocuk 3 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi de ağır yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Niğde-Ankara otoyolunun güney çıkış kavşağında meydana gelen kazada S.K. idaresindeki 33 BNP 75 plakalı tır, aynı yönde seyreden 51 ABN 608 plakalı minibüse arkadan çarptı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinde minibüs içerisinde bulunan 2’si çocuk 3 kişinin hayatını kaybettiği belirlenirken, 4 kişi de ağır yaralandı.