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Denizde değil karda yüzdü sosyal medyayı salladı

Denizde değil karda yüzdü sosyal medyayı salladı
26.01.2022 14:53

OTOMATİK OYNAT

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Denizli’de havanın eksi 6 dereceye düştüğü günlerde kıyafetini çıkartan adam, soğuğa aldırış etmeden çılgınca karda yüzdü. Türkiye genelinde olumsuz hava şartları Denizli’de de etkisini göstermeye devam ediyor. Geceleri eksi 11’lere düşen hava, gündüzleri ise eksi 6 seviyelerinde devam ederken, bir çok nokta ise adeta buz tutmuş durumda. Çoğu vatandaşın kıyafetli dahi üşüdüğü havalarda bir kişinin sosyal medyada yaptığı paylaşım ise dikkat çekti. Soğuk havaya rağmen aldırış etmeyen bir adam, evinin önünde kıyafetlerini çıkartarak karın üzerinde yüzmeye başladı.

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