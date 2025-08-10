Nevşehir’de yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulundu

Nevşehir'in Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde yalnız yaşayan Tuğba C. (41), evinde ölü bulundu. Yakınlarının iki gündür kendisine ulaşamaması üzerine durum polis ve sağlık ekiplerine bildirildi. Çilingir yardımıyla açılan kapıdan içeri giren ekipler, genç kadını mutfakta hareketsiz halde buldu. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Tuğba C.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekipleri ve savcılık tarafından yapılan çalışmaların ardından cenaze, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.