PODCAST CANLI YAYIN

Nevşehir’de yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulundu

Nevşehir’de 2 gündür işe gitmeyen 41 yaşındaki Tuğba C., yalnız yaşadığı evin mutfağında ölü bulundu. Kesin ölüm nedeni otopsiyle belirlenecek.

Nevşehir'in Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde yalnız yaşayan Tuğba C. (41), evinde ölü bulundu. Yakınlarının iki gündür kendisine ulaşamaması üzerine durum polis ve sağlık ekiplerine bildirildi. Çilingir yardımıyla açılan kapıdan içeri giren ekipler, genç kadını mutfakta hareketsiz halde buldu. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Tuğba C.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekipleri ve savcılık tarafından yapılan çalışmaların ardından cenaze, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bunlar da Var

Antalya'da feci kaza: Önce 3 araca ardından sivil polis aracına çarptı
Antalya'da feci kaza: Önce 3 araca ardından sivil polis aracına çarptı
Başakşehir'de kuyumcuda kasayı bulamayan hırsızlar birbirine 'Kasa yok' diye bağırdı
Başakşehir'de kuyumcuda kasayı bulamayan hırsızlar birbirine 'Kasa yok' diye bağırdı
Tokat Zile’de feci kaza: 4 ölü 2 yaralı | Video
Tokat Zile’de feci kaza: 4 ölü 2 yaralı | Video
İsrail'de Güvenlik Kabinesi Gazze'nin tamamının işgaline onay verdi
İsrail'de Güvenlik Kabinesi Gazze'nin tamamının işgaline onay verdi

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle