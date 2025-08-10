PODCAST CANLI YAYIN

Kocaeli’de feci kaza: Fenomen Deniz Servan Narin motosikletle tıra çarptı

Kocaeli’de motosikletiyle tıra çarpan sosyal medya fenomeni Deniz Servan Narin, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Son paylaşımında “Tedavi” yazısıyla motorunun egzoz sesini paylaşmıştı.

Kocaeli'de TEM Otoyolu'nda meydana gelen kazada, motosikletiyle tıra çarpan sosyal medya fenomeni Deniz Servan Narin (… yaşında), ağır yaralı olarak kaldırıldığı Kocaeli Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Motor tutkunu olarak bilinen Narin, kazadan kısa süre önce sosyal medya hesabından motorunun egzoz sesini "Tedavi" notuyla paylaşmıştı. Talihsiz gencin ölüm haberi sevenlerini yasa boğarken, geriye çok sevdiği motosikletiyle çektiği videolar kaldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

