Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, internet üzerinden cep telefonu satışı yapan vatandaşları hedef alan bir dolandırıcılık şebekesini çökertti. "Sazan Sarmalı" yöntemiyle hem satıcıyı hem de alıcıyı mağdur eden şüpheliler, kurdukları tuzakla milyonlarca lira haksız kazanç elde etti.

Yöntemleri Şaşkına Çevirdi

Şüphelilerin, çevrim içi ilan sitelerinde telefon satışı yapan kişilerle alıcı gibi iletişime geçtikleri, anlaşma sağlandıktan sonra mağdurlara ürünlerini ilandan kaldırttıkları belirlendi. Ardından aynı ürünü daha düşük fiyata ilana koyarak başka alıcılardan kapora aldıkları, ürünü almak isteyenleri ise gerçek sahibine yönlendirip "arkadaş" gibi tanıttıkları tespit edildi. Bu yöntemle hem gerçek satıcıyı hem de alıcıyı dolandırdılar.

106 Milyon TL'lik Şüpheli Hareket

Elde edilen deliller kapsamında şüphelilerin hesap hareketleri ve ATM'den para çekme anları incelendi. Toplam 26 saatlik güvenlik kamerası görüntüsü izlenirken, MASAK raporuna göre şüphelilerin banka hesaplarında 106 milyon TL tutarında şüpheli işlem ortaya çıktı.

9 İlde Eş Zamanlı "Olta" Operasyonu

Yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda Diyarbakır merkezli 9 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan 14 şüpheliden 12'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 2 şüpheli hakkında ise "yurt dışına çıkış yasağı" ve "adli kontrol" tedbiri uygulandı.