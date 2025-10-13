PODCAST CANLI YAYIN
Nevşehir’de otomobil tarlaya uçtu: 2 ölü, 1 yaralı

Nevşehir’de otomobil tarlaya uçtu: 2 ölü, 1 yaralı

Nevşehir’in Derinkuyu ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin tarlaya uçtuğu kazada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Doğala köyü yakınlarında, A.Ç. yönetimindeki 34 DD 4300 plakalı otomobil kontrolden çıkarak tarlaya uçtu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan Rasim E. olay yerinde hayatını kaybederken, A.Ç. ve Mustafa E. yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan Mustafa E. kaldırıldığı Derinkuyu Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahelelere rağmen hayatını kaybetti. Sürücü A.Ç.'nin tedavisi Nevşehir Devlet Hastanesi'nde devam ediyor.
Kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Bunlar da Var

İZLE | Güllü'nün son görüntüleri ortaya çıktı
İZLE | Güllü'nün son görüntüleri ortaya çıktı
Beyoğlu’nda tünelde mahsur kalmıştı! Kim olduğu ortaya çıktı
Beyoğlu’nda tünelde mahsur kalmıştı! Kim olduğu ortaya çıktı
Esir takası öncesi şok görüntüler! İsrail hukuku bir kez daha çiğnedi: İşte o anlar
Esir takası öncesi şok görüntüler! İsrail hukuku bir kez daha çiğnedi: İşte o anlar
ALTAY tankları için düğmeye basıldı: İlk teslimatların yapılacağı tarih belli oldu!
ALTAY tankları için düğmeye basıldı: İlk teslimatların yapılacağı tarih belli oldu!

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle