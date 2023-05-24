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Nevşehir’de halk otobüsünde rahatsızlanan vatandaşı otobüs şoförü hastaneye yetiştirdi.

Nevşehir’de halk otobüsünde rahatsızlanan vatandaşı otobüs şoförü hastaneye yetiştirdi.
24.05.2023 12:31 - Son Güncelleme: 24.05.2023 12:41

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Fatih Mehmet Çöloğlu ‘nun kullandığı 50 HO 1054 plakalı Nevşehir Belediyesi Özel Halk Otobüsüne binen Sena Ç. (20) rahatsızlandı. Güzelyurt Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde seyir halindeyken, halk otobüsünün içinde rahatsızlanan yolcuyu şoför hastaneye yetiştirdi. Fatih Mehmet Çöloğlu yaptığı açıklamada; “Hastane yoluna giderken otobüsün içinde baygınlık geçirdi. Otobüsü ileride müsait bir yere çektik. Otobüste bulunan sağlıkçı vatandaş müdahale etti. Hastayı kaldırdıktan sonra Devlet Hastanesine götürdük ve Acil Servise teslim ettik” dedi. "Ben emekli ambulans şoförüyüm işi bıraktım ama iş bizi bırakmıyor" Çöloğlu, “Hastaneye giderken, yolda inecek var dediler indirmedik, yolda binecek var dediler almadık. Vatandaşı direk hastaneye müdahale için götürdük ve hastaneye teslim ettik. Biz vatandaşlık görevimiz yaptık. Ben emekli ambulans şoförüyüm. Ben işi bıraktım ama iş bizi bırakmıyor. Halen devam ediyorum ambulans işlerine” ifadelerini kullandı.

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