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Nevruz kutlamasında korku dolu anlar! Her şey saniyeler içerisinde oldu

Nevruz kutlamasında korku dolu anlar! Her şey saniyeler içerisinde oldu
21.03.2021 16:15
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Van'da valilikten alınan izinle yapılan nevruz kutlaması sırasında ateş yakılma işleminde büyük bir felaket atlatıldı. Hazırlanan odunları tutuşturma işleminde ateş bir anda parlarken, alanda nevruz ateşinin yakılması sırasında 1 kadın ve 1 erkek alevlerin arasında kaldı


Van Valiliği'nden alınan izinle HDP'nin düzenlediği nevruz kutlaması, Van Kalesi'nin güneyinde bulunan Atatürk Kültür Parkı'nda yapıldı. Polisin geniş güvenlik önlemi aldığı alana gelenler, kurulan 2 güvenlik barikatından geçirilirken, ateşleri ölçülüp üst aramaları da yapıldı.

Nevruz kutlamasına Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı ve Diyarbakır Milletvekili Saliha Aydeniz ile HDP Van Milletvekili Sezai Temelli, bölge milletvekilleri de katıldı.

Saat 09.00'da başlayan kutlamalar, saat 17.00'ye kadar devam edecek. Kurulan güvenlik noktalarında görev yapan polis ekiplerinin, koronavirüs salgınına karşı tulum giyip, maske ve siperlik taktıkları görüldü.



NEVRUZ ATEŞİ YAKARKEN YANIYORLARDI
Alanda nevruz ateşinin yakılması sırasında 1 kadın ve 1 erkek alevlerin arasında kaldı. İki kişi olaydan yara almadan kurtuldu. Bu anlar çevredekiler tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

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