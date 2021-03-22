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SON DAKİKA: Kısıtlama sonrası haftanın ilk iş günü İstanbul'da trafik yoğunluğu

SON DAKİKA: Kısıtlama sonrası haftanın ilk iş günü İstanbul'da trafik yoğunluğu
22.03.2021 09:10
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Son dakika haberi! İstanbul'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle haftanın ilk iş günü, trafikte yoğunluk yaşanıyor. Trafik yoğunluğu saat 08.00 itibarıyla yüzde 60 oldu.


İstanbul'da Kentte 20 Mart Cumartesi günü 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması, saat 05.00 itibarıyla sona erdi.




Vatandaşların haftanın ilk gününde kendi araçlarını tercih etmesi, trafik kazaları, araç arızaları ve bazı bölgelerde etkili olan yağış nedeniyle kentteki ana yol ve caddelerde yoğunluk arttı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Edirne istikametinde trafik yoğunluğu gözlenirken, her iki köprünün Ankara istikametinde ise trafik akıcı şekilde sürüyor.


ATAŞEHİR İLE SULTANBEYLİ ARASINDA TRAFİK YOĞUNLUĞU
Anadolu Yakası'nda TEM Otoyolu'nda Sultanbeyli mevkisinde meydana gelen maddi hasarlı kaza nedeniyle, Ataşehir ile Sultanbeyli arasında trafik yoğunluğu oluştu.


Avrupa Yakası'nda ise D-100 Karayolu ve TEM Otoyolu'nun bazı bölgelerinde trafik yoğunluğu gözleniyor.

İBB'nin mobil uygulamasına göre, trafik yoğunluğu saat 08.00 itibarıyla yüzde 60 olarak ölçüldü.


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