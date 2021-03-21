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Antalya'da can pazarı! Çatıya çıkıp dakikalarda yardım beklediler

Antalya'da can pazarı! Çatıya çıkıp dakikalarda yardım beklediler
21.03.2021 13:52
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Antalya'da 3 katlı bir sitede çıkan yangında korku dolu anlar yaşandı. Yangının ardından dumanlar bir anda tüm binayı kaplarken, terasa çıkan 3 kişinin yaşadığı panik kameralara yansıdı.


Antalya'da 3 katlı lüks bir sitenin birinci katında çıkan yangın korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Dumanlar tüm binayı kaplarken terasa çıkan 3 kişinin yaşadığı panik anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye yangın sabah saatlerinde Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi 2267 Sokak üzerindeki 3 katlı bir apartmanın birinci katında çıktı. Birinci kattan alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Alevler kısa sürede tüm daireyi ve binayı sardı. Binada oturan 3 kişi ise dumanlardan etkilenmemek için terasa çıktı. İtfaiyenin müdahalesi ile yangın kısa sürede söndürülürken, terasa çıkanlar ekiplerce zemine indirildi. Yangında dairede kullanılamaz hale geldi. Yangının klima ünitesinden çıktığı üzerinde duruluyor.



Öte yanda binada yaşayan kişilerin yaşadığı korku dolu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Ailesiyle terasa çıkan bir kişi, "Evimiz gitti, korkma babam. Her şeyimiz gitti, evimiz yanıyor yanıyor şu an. Nereye gidiyorlar. Gelsinler alsınlar. Bizim evde yanıyor. Ev gitti. Kedi var abi" diye konuştuğu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Daireyi ve binayı saran dumanlar ile alevleri vatandaşlar cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

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