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Nazilli'de restoranda patlama: Kasiyer olarak çalışan Merve Bayar, yaşadığı korku dolu anları anlattı

Nazilli'de restoranda patlama: Kasiyer olarak çalışan Merve Bayar, yaşadığı korku dolu anları anlattı
30.12.2022 19:05 - Son Güncelleme: 30.12.2022 19:12

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Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir döner firmasına ait restoranın mutfak bölümünde gaz sıkışması sonucu meydana gelen patlamada yaralanan ve restoranda kasiyer olarak çalışan Merve Bayar, yaşadığı korku dolu anları anlattı.

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PATLAMADAN KURTULAN YARALI KASİYER: HER ŞEY BİR ANDA OLDU

Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir döner firmasına ait restoranın mutfak bölümünde gaz sıkışması sonucu meydana gelen patlamada yaralanan ve restoranda kasiyer olarak çalışan Merve Bayar, yaşadığı korku dolu anları anlattı. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan Bayar, "Kendimizi dışarıya zor attık. Her şey 1 dakika içerisinde oldu. Bir anda alev aldı, patladı. Hepimiz ocaktaydık. Patlama da orada oldu" dedi.

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