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Amasya'da iğne olduktan sonra fenalaşan Melis'in ölümüne çifte soruşturma

Amasya'da iğne olduktan sonra fenalaşan Melis'in ölümüne çifte soruşturma
30.12.2022 21:38 - Son Güncelleme: 30.12.2022 21:40

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Boğaz ağrısıyla götürüldüğü semt polikliniğinde yapılan iğnenin ardından fenalaşan Melis Kıymet, hayatını kaybetti. Melis'in ölümündeki ihmal iddialarıyla ilgili, adli ve idari soruşturma başlatıldı.

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"Benim yavrumu delik deşik ettiler"

Morg önünde bekleyen Nuran Zehra Kıymet, "Melis yavrum yok artık, öldürdüler çocuğumu. Benim bir tane yavrum yok artık, benim yavrumu delik deşik ettiler." diye gözyaşı döktü.

Adli ve idari soruşturma başlatıldı

Melis'in ölümüyle ilgili ihmal iddiaları üzerine adli ve idari soruşturma başlatıldı.

Amasya Valiliği tarafından olayla ilgili yapılan açıklamada, "30 Aralık 2022 günü Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi Şehit Jandarma Uzman Çavuş Kadir Çakı Semt Polikliniği'nde yaşanan bir olayda, 7 yaşındaki çocuğumuzun yapılan tıbbi müdahale sonrası hayatını kaybettiği iddia edilmiştir.

Yaşanan şüpheli ölüm olayı ile ilgili olarak Amasya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmış olup, konunun araştırılması için Valiliğimizin talimatıyla idari soruşturma da başlatılmıştır. Vefat eden çocuğumuza Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz." denildi.

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